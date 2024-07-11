Песков заявил Life.ru, что действия НАТО требуют от России ответных мер

Принятые по итогам саммита НАТО документы говорят о том, что западные страны не являются сторонниками диалога, а сам североатлантический альянс представляет собой инструмент конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru.

"Мы видим, что наши противники в Европе и в Соединённых Штатах не являются сторонниками диалога. Судя по документам, принятым на саммите НАТО, они не являются сторонниками мира", — сказал он, добавив, что НАТО является инструментом конфронтации, а не мерой безопасности.

По его слова, альянс ещё раз весьма выпукло подтвердил свою суть. А создан он был в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. Причём он свои функции выполняет сполна — происходит нагнетание напряжённости на Европейском континенте.

"Мы видим решение, принятое в НАТО по созданию отдельных логистических хабов при черноморских городах, открытие дополнительных точек в Европе. И мы видим, что практически военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно движется в сторону наших границ", — указал представитель Кремля.

Дмитрий Песков о НАТО. Видео © Life.ru

А если к этому добавить решение НАТО о том, что Украина обязательно станет частью этого альянса, то, по его словам, очевидно, что западные лидеры преследуют одну из главным своих целей — подавление России, нанесение нашей стране стратегического поражения.