Песков заявил Life.ru, что действия НАТО требуют от России ответных мер
Песков: Документы саммита НАТО доказывают, что Запад — не сторонник мира
Принятые по итогам саммита НАТО документы говорят о том, что западные страны не являются сторонниками диалога, а сам североатлантический альянс представляет собой инструмент конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru.
"Мы видим, что наши противники в Европе и в Соединённых Штатах не являются сторонниками диалога. Судя по документам, принятым на саммите НАТО, они не являются сторонниками мира", — сказал он, добавив, что НАТО является инструментом конфронтации, а не мерой безопасности.
По его слова, альянс ещё раз весьма выпукло подтвердил свою суть. А создан он был в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. Причём он свои функции выполняет сполна — происходит нагнетание напряжённости на Европейском континенте.
"Мы видим решение, принятое в НАТО по созданию отдельных логистических хабов при черноморских городах, открытие дополнительных точек в Европе. И мы видим, что практически военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно движется в сторону наших границ", — указал представитель Кремля.
Дмитрий Песков о НАТО. Видео © Life.ru
А если к этому добавить решение НАТО о том, что Украина обязательно станет частью этого альянса, то, по его словам, очевидно, что западные лидеры преследуют одну из главным своих целей — подавление России, нанесение нашей стране стратегического поражения.
"Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решение, очень внимательно анализировать текст декларации, которая принята. Это очень серьёзная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это всё потребует от нас продуманных скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания НАТО", — констатировал Песков.
Как сообщал Life.ru, в Вашингтоне с 9 по 11 июля проводится саммит НАТО, главной темой для обсуждения которого остаётся украинский вопрос. Киев уже давно мечтает вступить в военный альянс, но пока Незалежную кормят лишь пустыми обещаниями. Так произошло и на этой встрече. В итоговую декларацию включили пункт о том, что "будущее Украины лежит в НАТО". Однако неизвестно когда "будущее" настанет.
Life.ru