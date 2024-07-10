В совместной декларации НАТО говорится о необратимом пути Украины в альянс

Пункт о "будущем Украины в НАТО" включили в совместную декларацию по итогам саммита альянса, который проходит в Вашингтоне.

"Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договорённости в сфере обороны и определять своё будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины — в НАТО", — говорится в декларации.

Страну пригласят присоединиться к блоку, когда будет дано согласие союзников, что Киев выполнил все необходимые для этого условия. При этом участники саммита намерены продолжать оказывать стране политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку.