Орбан назвал безответственной растущую роль НАТО в конфликте на Украине
Виктор Орбан. Обложка © X / Orbán Viktor
НАТО отходит от первоначальных целей и становится всё более военной организацией, обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В частности, на это указывает растущая роль альянса в украинском конфликте.
"На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведёт", — заявил Орбан в обращении.
На проходящем в Вашингтоне саммите НАТО политик намерен настаивать на возвращении блока к "первоначальному духу" и развитию прежде всего "оборонительных мощностей".
Ранее покидающий должность генсек альянса Йенс Столтенберг назвал крупнейший страх НАТО. Всё дело в конфликте на Украине, в который блок активно втягивается.