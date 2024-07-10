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10 июля, 20:23

Орбан назвал безответственной растущую роль НАТО в конфликте на Украине

Виктор Орбан. Обложка © X / Orbán Viktor

Виктор Орбан. Обложка © X / Orbán Viktor

НАТО отходит от первоначальных целей и становится всё более военной организацией, обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В частности, на это указывает растущая роль альянса в украинском конфликте.

"На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведёт", — заявил Орбан в обращении.

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Саммит НАТО утвердит декларацию с обещанием Украине и дерзким выпадом против Китая

На проходящем в Вашингтоне саммите НАТО политик намерен настаивать на возвращении блока к "первоначальному духу" и развитию прежде всего "оборонительных мощностей".

Ранее покидающий должность генсек альянса Йенс Столтенберг назвал крупнейший страх НАТО. Всё дело в конфликте на Украине, в который блок активно втягивается.

Артур Лапсаков
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