Орбан назвал безответственной растущую роль НАТО в конфликте на Украине

НАТО отходит от первоначальных целей и становится всё более военной организацией, обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В частности, на это указывает растущая роль альянса в украинском конфликте.

"На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведёт", — заявил Орбан в обращении.

На проходящем в Вашингтоне саммите НАТО политик намерен настаивать на возвращении блока к "первоначальному духу" и развитию прежде всего "оборонительных мощностей".