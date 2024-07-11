"Инструмент гегемонии": В Китае дали НАТО ценный совет
Китай предостерёг НАТО от превращения в инструмент гегемонии
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии некоторых больших стран. Об этом сказано в заявлении миссии КНР при ЕС.
В финальной декларации саммита НАТО, который прошёл в США, сообщается, что члены альянса хотят диалога с Китаем по снижению стратегических рисков и открыты для взаимодействия. А Пекин, как считают в НАТО, всё ещё создаёт системные вызовы для евроатлантической безопасности.
"Азиатско-Тихоокеанский регион — это территория мирного развития, а не арена для геополитических игр", — сообщается в заявлении миссии.
В Китае считают, что альянс должен знать своё место и заниматься обороной Североатлантического региона, не нарушая мир и стабильность в АТР.
Напомним, делегации стран Североатлантического альянса согласовали итоговый текст декларации на саммите НАТО в Вашингтоне. Теперь документ отправится на подпись к главам стран-участниц. В проекте есть один занятный пункт. Китай в нём назовут "решающим пособником" России в конфликте против Украины и призовут прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий Москвы.
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