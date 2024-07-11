Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии некоторых больших стран. Об этом сказано в заявлении миссии КНР при ЕС.

В финальной декларации саммита НАТО, который прошёл в США, сообщается, что члены альянса хотят диалога с Китаем по снижению стратегических рисков и открыты для взаимодействия. А Пекин, как считают в НАТО, всё ещё создаёт системные вызовы для евроатлантической безопасности.

"Азиатско-Тихоокеанский регион — это территория мирного развития, а не арена для геополитических игр", — сообщается в заявлении миссии.

В Китае считают, что альянс должен знать своё место и заниматься обороной Североатлантического региона, не нарушая мир и стабильность в АТР.