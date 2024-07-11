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10 июля, 23:59

Названа причина поездки Орбана в Киев и тайной попытки Зеленского договориться с Китаем

Царёв: Зеленский лихорадочно ищет выход из тупика, в который он сам себя загнал

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана всё больше привлекает европейских чиновников, уверен бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. По его словам, в Евросоюзе происходит буквально истерика из-за поездки венгерского политика в Москву.

"Брюссель и остальные проигрывают. Понятно, это истерика. И стоит прямо вой. А Орбан спокойно делает своё дело. И видно, что сторонников того курса, который он сейчас прокладывает, становится всё больше в Европе. Поэтому его позиция по войне на Украине в тренде", — приводит слова Царёва "Царьград".

Собеседник издания также обратил внимание на смягчившуюся риторику Владимира Зеленского, ищущего возможность найти выход из сложившегося тупика, в который он сам себя загнал. Он уже попытался за спиной России выстроить отношения с Китаем, однако это закончилось неудачей. А приём Орбана в Киеве может означать "прощупывание почвы" на фоне возможных серьёзных изменений.

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Ранее СМИ сообщили о желании Зеленского провести изменения в Офисе президента Украины. В частности, говорят о возможной отставке премьер-министра страны Дениса Шмыгаля за отсутствие "драйва" и инициатив по управлению страной. Политолог связал бурления во власти Украины с ростом общественного недовольства в стране.

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president.gov.ua

Артур Лапсаков
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