Названа причина поездки Орбана в Киев и тайной попытки Зеленского договориться с Китаем

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана всё больше привлекает европейских чиновников, уверен бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. По его словам, в Евросоюзе происходит буквально истерика из-за поездки венгерского политика в Москву.

"Брюссель и остальные проигрывают. Понятно, это истерика. И стоит прямо вой. А Орбан спокойно делает своё дело. И видно, что сторонников того курса, который он сейчас прокладывает, становится всё больше в Европе. Поэтому его позиция по войне на Украине в тренде", — приводит слова Царёва "Царьград".

Собеседник издания также обратил внимание на смягчившуюся риторику Владимира Зеленского, ищущего возможность найти выход из сложившегося тупика, в который он сам себя загнал. Он уже попытался за спиной России выстроить отношения с Китаем, однако это закончилось неудачей. А приём Орбана в Киеве может означать "прощупывание почвы" на фоне возможных серьёзных изменений.