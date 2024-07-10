Причинам возможных перестановок в офисе Зеленского нашли объяснение

В офисе Владимира Зеленского грядёт возможная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как заявил политолог Дмитрий Журавлёв, различные перестановки в Киеве могут быть связаны с ростом общественного недовольства.

"Общество недовольно властью. Жить становится хуже, значит, надо искать виноватого. А раз президент виноват быть не может, нужно найти, на кого списать проблемы. Сейчас всё спишут как раз на Шмыгаля, который "плохо возглавлял правительство", — объяснил политолог в разговоре с "Лентой.ру".

По словам эксперта, на данный момент на Украине ещё больше поднялся уровень недовольных властью людей. При этом выражать своё мнение и выходить на улицы никто не планирует из опасения репрессий.

"Люди недовольны, но это не значит, что они пророссийски настроены. Нет, они просто против власти. Последствия этого недовольства простые: народ перестанет воспринимать сигналы от власти. Он не выйдет на улицы, пока не будет уверен в своей победе, но и выполнять приказы не станет", — рассказал Журавлёв.