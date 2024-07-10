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10 июля, 19:23

Причинам возможных перестановок в офисе Зеленского нашли объяснение

Политолог Журавлёв: Общество Украины недовольно властью, будут искать виноватых

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В офисе Владимира Зеленского грядёт возможная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как заявил политолог Дмитрий Журавлёв, различные перестановки в Киеве могут быть связаны с ростом общественного недовольства.

"Общество недовольно властью. Жить становится хуже, значит, надо искать виноватого. А раз президент виноват быть не может, нужно найти, на кого списать проблемы. Сейчас всё спишут как раз на Шмыгаля, который "плохо возглавлял правительство", объяснил политолог в разговоре с "Лентой.ру".

По словам эксперта, на данный момент на Украине ещё больше поднялся уровень недовольных властью людей. При этом выражать своё мнение и выходить на улицы никто не планирует из опасения репрессий.

"Люди недовольны, но это не значит, что они пророссийски настроены. Нет, они просто против власти. Последствия этого недовольства простые: народ перестанет воспринимать сигналы от власти. Он не выйдет на улицы, пока не будет уверен в своей победе, но и выполнять приказы не станет", рассказал Журавлёв.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Зеленский решил убрать Шмыгаля за отсутствие "драйва" по сценарию с главкомом ВСУ. По словам члена команды Зеленского, попытки увольнения были уже не раз, но "так близко к отставке, как сейчас, этот кабмин ещё не был".

Наталья Афонина
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