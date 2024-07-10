Зеленский задумал убрать Шмыгаля за отсутствие "драйва" по сценарию с главкомом ВСУ
СМИ: Зеленский собрался уволить Шмыгаля за отсутствие "драйва" и инициативности
Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Обложка © Правительство Украины
Владимир Зеленский полон решимости уволить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за отсутствие "драйва" и инициатив по управлению страной. Об этом узнало издание "Украинская правда" от источника в администрации президента.
"Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот кабмин ещё не был", — признал член команды Зеленского.
По его утверждению, ещё в 2022 году в узком кругу Зеленского звучала критика Шмыгаля. Его осуждали за неспособность предлагать прорывные идеи для трансформации страны. Он заметил, что отношения двух политиков сейчас напоминают разлад между Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным перед отставкой последнего. Главарь киевского режима не срывается на премьера, но игнорирует его и слушает с раздражением, говорит инсайдер. Другой собеседник издания добавил, что менять правительство нужно именно сейчас.
А ранее Зеленский уволил с поста командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, так как тот "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). На должности военный успел продержаться всего четыре месяца. Теперь место Содоля занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. Жесточайшей критике из-за прорыва Российской армии в районе Торецка подвергли и главкома ВСУ. При этом в США считают, что увольнение Содоля может ослабить позиции Александра Сырского.