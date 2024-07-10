Зеленский задумал убрать Шмыгаля за отсутствие "драйва" по сценарию с главкомом ВСУ

"Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот кабмин ещё не был", — признал член команды Зеленского.

По его утверждению, ещё в 2022 году в узком кругу Зеленского звучала критика Шмыгаля. Его осуждали за неспособность предлагать прорывные идеи для трансформации страны. Он заметил, что отношения двух политиков сейчас напоминают разлад между Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным перед отставкой последнего. Главарь киевского режима не срывается на премьера, но игнорирует его и слушает с раздражением, говорит инсайдер. Другой собеседник издания добавил, что менять правительство нужно именно сейчас.