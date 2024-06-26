В США предрекли ослабление позиций Сырского из-за одного действия Зеленского
WP: Отставка генерала ВСУ Содоля может ослабить позиции главкома Сырского
Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ
Отставка командующего Объединёнными силами украинских войск Юрия Содоля может ослабить позиции главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на западных экспертов.
В статье говорится, что увольнение Содоля может ослабить Сырского, которого "рядовые бойцы и так не любят". Также на Западе считают, что кадровые перестановки грозят неприятностями для Владимира Зеленского, который в феврале уже отправил в отставку популярного главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский уволил с поста командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, так как тот "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка ДНР. На должности военный успел продержаться всего четыре месяца. Теперь место Содоля занимает бригадный генерал Андрей Гнатов.