В США предрекли ослабление позиций Сырского из-за одного действия Зеленского

Отставка командующего Объединёнными силами украинских войск Юрия Содоля может ослабить позиции главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на западных экспертов.

В статье говорится, что увольнение Содоля может ослабить Сырского, которого "рядовые бойцы и так не любят". Также на Западе считают, что кадровые перестановки грозят неприятностями для Владимира Зеленского, который в феврале уже отправил в отставку популярного главкома ВСУ Валерия Залужного.