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26 июня, 15:08

В США предрекли ослабление позиций Сырского из-за одного действия Зеленского

WP: Отставка генерала ВСУ Содоля может ослабить позиции главкома Сырского

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Отставка командующего Объединёнными силами украинских войск Юрия Содоля может ослабить позиции главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на западных экспертов.

В статье говорится, что увольнение Содоля может ослабить Сырского, которого "рядовые бойцы и так не любят". Также на Западе считают, что кадровые перестановки грозят неприятностями для Владимира Зеленского, который в феврале уже отправил в отставку популярного главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский уволил с поста командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, так как тот "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка ДНР. На должности военный успел продержаться всего четыре месяца. Теперь место Содоля занимает бригадный генерал Андрей Гнатов.

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Наталья Исакова
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