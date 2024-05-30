Страны G7 предъявили Зеленскому за выкрутасы с увольнением Залужного

Страны G7 предупредили Владимира Зеленского, что они не поддерживают его решение об увольнении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times. Представители "семёрки" считают кадровые выкрутасы Зеленского "разрушительными и не поддающимися объяснению шагами". Зарубежные чиновники не сомневаются, что таким образом главарь киевского режима сводит счёты с теми, кто открыто подвергает сомнению его видение о том, как должен развиваться украинский конфликт.

Газета отмечает, что оба чиновника, которых Зеленский "слил" по личным мотивам, пользовались уважением и доверием в США и ЕС.