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Регион
30 мая, 15:09

Взбрыкнул: Обида на Байдена вынудила Зеленского пойти на отчаянный шаг

WP: Зеленский почистил окружение от чиновников, близких к администрации США

Владимир Зеленский отстранил от службы сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые имели наиболее близкие связи с администрацией США. Об этом пишет в четверг, 30 мая, газета The Washington Post.

По данным издания, такой "демарш" со стороны политика стал его ответом на решение американского президента Джо Байдена проигнорировать так называемый мирный саммит Зеленского в Швейцарии. Главарь киевского режима настолько обиделся, что даже публично упрекнул Байдена в слабости из-за отказа посетить мероприятие. Недоволен Зеленский и тем, что Вашингтон поднимает планку в плане борьбы с коррупцией на Украине и всё чаще требует отчитаться, куда пошли выделенные Киеву миллиарды.

Тем не менее принципиальные позиции США и Украины по-прежнему близки, утверждает издание. Так что выходки Зеленского — это лишь "временные трудности" в его отношениях с Байденом, полагают американские журналисты.

Зеленский осмелился предъявить Байдену за решение не ехать на его "мирный саммит"
Зеленский осмелился предъявить Байдену за решение не ехать на его "мирный саммит"

Ранее стало известно, что США всё-таки рассматривают вопрос о снятии запрета для Киева на удары по России, а до этого и генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ.

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ТАСС / АР

Марина Калегина
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