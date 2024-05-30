Взбрыкнул: Обида на Байдена вынудила Зеленского пойти на отчаянный шаг

Владимир Зеленский отстранил от службы сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые имели наиболее близкие связи с администрацией США. Об этом пишет в четверг, 30 мая, газета The Washington Post .

По данным издания, такой "демарш" со стороны политика стал его ответом на решение американского президента Джо Байдена проигнорировать так называемый мирный саммит Зеленского в Швейцарии. Главарь киевского режима настолько обиделся, что даже публично упрекнул Байдена в слабости из-за отказа посетить мероприятие. Недоволен Зеленский и тем, что Вашингтон поднимает планку в плане борьбы с коррупцией на Украине и всё чаще требует отчитаться, куда пошли выделенные Киеву миллиарды.