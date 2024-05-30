Взбрыкнул: Обида на Байдена вынудила Зеленского пойти на отчаянный шаг
WP: Зеленский почистил окружение от чиновников, близких к администрации США
Владимир Зеленский отстранил от службы сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые имели наиболее близкие связи с администрацией США. Об этом пишет в четверг, 30 мая, газета The Washington Post.
По данным издания, такой "демарш" со стороны политика стал его ответом на решение американского президента Джо Байдена проигнорировать так называемый мирный саммит Зеленского в Швейцарии. Главарь киевского режима настолько обиделся, что даже публично упрекнул Байдена в слабости из-за отказа посетить мероприятие. Недоволен Зеленский и тем, что Вашингтон поднимает планку в плане борьбы с коррупцией на Украине и всё чаще требует отчитаться, куда пошли выделенные Киеву миллиарды.
Тем не менее принципиальные позиции США и Украины по-прежнему близки, утверждает издание. Так что выходки Зеленского — это лишь "временные трудности" в его отношениях с Байденом, полагают американские журналисты.
Ранее стало известно, что США всё-таки рассматривают вопрос о снятии запрета для Киева на удары по России, а до этого и генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ.
ТАСС / АР