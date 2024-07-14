Песков: НАТО намерено оставаться врагом России и прямо позиционирует это
Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Александр Балаганов
НАТО намерено оставаться врагом России и прямо позиционирует это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал итоги саммита альянса в Вашингтоне угрожающими для Москвы.
Дмитрий Песков — об отношениях России и Запада. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО. Наоборот, альянс чётко сказал, что Украина будет в НАТО", — отметил представитель Кремля, общаясь с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, отношения Запада и России находятся в стадии глубокой конфронтации, и предпосылок к выходу из этой ситуации пока не наблюдается.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что сегодня Европа переживает не лучшие времена и "трещит по швам". Поэтому, как считает пресс-секретарь президента, "повторение истории" в разных конфигурациях неизбежно.