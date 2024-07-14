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14 июля, 09:23

Песков: НАТО намерено оставаться врагом России и прямо позиционирует это

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Александр Балаганов

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Александр Балаганов

НАТО намерено оставаться врагом России и прямо позиционирует это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал итоги саммита альянса в Вашингтоне угрожающими для Москвы.

Дмитрий Песков — об отношениях России и Запада. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО. Наоборот, альянс чётко сказал, что Украина будет в НАТО", — отметил представитель Кремля, общаясь с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, отношения Запада и России находятся в стадии глубокой конфронтации, и предпосылок к выходу из этой ситуации пока не наблюдается.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что сегодня Европа переживает не лучшие времена и "трещит по швам". Поэтому, как считает пресс-секретарь президента, "повторение истории" в разных конфигурациях неизбежно.

Матвей Константинов
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