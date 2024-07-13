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13 июля, 13:48

"Трещит по швам": Песков оценил плачевное положение Европы

Песков: В Европе сейчас не лучшее время, она трещит по швам

Европа сейчас переживает не лучшее время и трещит по швам. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал размещение ракет США на территории Евросоюза в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков заявил, что в Европе сейчас не лучшее время, она трещит по швам. Видео © Telegram / Зарубин

"Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно", — сказал он.

"У нас хватает потенциала": Песков высказался об ответе на размещение американских ракет в Европе
"У нас хватает потенциала": Песков высказался об ответе на размещение американских ракет в Европе

Ранее стало известно, что Вашингтон захотел разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В МИД РФ отметили, что Россия на такую угрозу ответит спокойным действием военного характера. Тем временем в Берлине уже напомнили, что ФРГ не может устанавливать у себя подобное оружие. При этом в НАТО одобрили планы американского правительства. Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе стали сигналом России, считают немецкие эксперты.

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Life.ru

Николай Рюмин
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