"Не имеет права": Матвиенко пригрозила ФРГ жёстким ответом из-за размещения гиперзвуковых ракет США

"Я надеюсь, что этого не произойдёт, потому что ответ России тогда будет жёсткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у неё находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны", — пояснила спикер Совета Федерации.