"Не имеет права": Матвиенко пригрозила ФРГ жёстким ответом из-за размещения гиперзвуковых ракет США
Матвиенко: Россия даст жёсткий и адекватный ответ на размещение ракет США в ФРГ
Россия даст жёсткий и адекватный ответ, если гиперзвуковые ракеты Штатов будут размещены в Германии. Такое заявление сделала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Валентина Матвиенко об отношении России к потенциальному размещению американских гиперзвуковых ракет в Германии. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Я надеюсь, что этого не произойдёт, потому что ответ России тогда будет жёсткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у неё находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны", — пояснила спикер Совета Федерации.
Напомним, Пентагоном было сделано заявление, в котором содержался пунктом о том, что страны перейдут от "эпизодического развёртывания" ракет США дальнего радиуса действия в Германии к размещению долгосрочного характера. В понимании американских политиков это покажет, насколько в Соединённых Штатах привержены целям НАТО и какой большой вклад их страна вносит в оборонительную архитектуру ЕС. В МИД РФ предупредили, что Россия на такую угрозу даст спокойный ответ военного характера, а посол в США Анатолий Антонов напомнил, что у Москвы есть пределы толерантности в отношении подобных дестабилизирующих шагов.
ТАСС / Пётр Ковалев