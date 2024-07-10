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10 июля, 17:14

США захотели разместить в Германии дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие

В Пентагоне заявили о намерениях США в 2026 г. разместить в ФРГ дальнобойное оружие

В 2026 году США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Об этом сообщили в Пентагоне.

"Соединённые Штаты начнут эпизодическое развёртывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Министерстве обороны, в состав конвенциональных огневых подразделений дальнего радиуса войдут ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. По информации Пентагона, правительства США и ФРГ достигли необходимой договорённости. Новые вооружения, как утверждается, будут иметь заметно больший радиус действия по сравнению с существующими наземными системами ведения огня в Европе.

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Ранее Life.ru писал, что в Штатах допустили возможность нанесения ударов по Крыму американским вооружением. Высокопоставленный чиновник заявил, что политика Вашингтона в отношении ударов по России произведённым в США дальнобойным оружием не изменилась. По его словам, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах её суверенной территории.

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Александра Мышляева
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