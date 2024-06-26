Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет
Путин: ВМФ России должен быть защищён уже на дальних подступах
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по теме развития отечественного кораблестроения заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракетных ударов. По его словам, Военно-морской флот должен быть надёжно защищён от атак уже на дальних подступах.
"Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей. Развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", — заявил Путин.
В ходе совещания Путин также заявил, что одной из задач России является комплексное развитие ВМФ, а также укрепление его позиций в стратегически важных районах Мирового океана. По его словам, в этом году российский флот получит более 40 новых кораблей и судов.