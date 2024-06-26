Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по теме развития отечественного кораблестроения заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракетных ударов. По его словам, Военно-морской флот должен быть надёжно защищён от атак уже на дальних подступах.

"Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей. Развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", — заявил Путин.