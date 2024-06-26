Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 20:32

Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет

Путин: ВМФ России должен быть защищён уже на дальних подступах

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по теме развития отечественного кораблестроения заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракетных ударов. По его словам, Военно-морской флот должен быть надёжно защищён от атак уже на дальних подступах.

"Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей. Развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", — заявил Путин.

Американцев заворожил проход российских кораблей недалеко от Флориды
Американцев заворожил проход российских кораблей недалеко от Флориды

В ходе совещания Путин также заявил, что одной из задач России является комплексное развитие ВМФ, а также укрепление его позиций в стратегически важных районах Мирового океана. По его словам, в этом году российский флот получит более 40 новых кораблей и судов.

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров