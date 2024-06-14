Американцев заворожил проход российских кораблей недалеко от Флориды
MH: Жители Флориды заворожённо следили за кораблями ВМФ РФ у Кубы
Жители Флориды внимательно следили за проходом корабельной группы Северного флота России к берегам Кубы. Как передаёт издание Miami Herald, близость кораблей ВМФ РФ к Соединённым Штатам "завораживала" пользователей социальных сетей.
Чтобы следить за прохождением кораблей к островному государству, американцы использовали специализированные сервисы, среди которых Marinetraffick и Fleetmon. Они начали распространяться в Сети после того, как корабельная группа была замечена в 50 километрах от острова Ки Ларго.
Журналисты сообщили, что если бы военные корабли хотели уйти незамеченными, то они отключили бы свои системы слежения, однако делать этого не стали. В материале предполагается, что в данном случае военнослужащие руководствовались мерами безопасности, чтобы избежать случайного столкновения с каким-либо коммерческим судном в этом районе.
"Такая близость группы к южному побережью США во вторник завораживала многих людей в социальных сетях, хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной", — сообщается в статье.
Напомним, что главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал прибытие 12 июня на Кубу отряда российских боевых кораблей Северного флота. В итоге в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что другим странам не надо беспокоиться из-за российских учений, в том числе и в связи с прибытием российских кораблей в кубинский порт. Тем временем Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подлодку USS Helena из-за присутствия военных кораблей РФ.