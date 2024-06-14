Американцев заворожил проход российских кораблей недалеко от Флориды

Жители Флориды внимательно следили за проходом корабельной группы Северного флота России к берегам Кубы. Как передаёт издание Miami Herald, близость кораблей ВМФ РФ к Соединённым Штатам "завораживала" пользователей социальных сетей.

Чтобы следить за прохождением кораблей к островному государству, американцы использовали специализированные сервисы, среди которых Marinetraffick и Fleetmon. Они начали распространяться в Сети после того, как корабельная группа была замечена в 50 километрах от острова Ки Ларго.

Журналисты сообщили, что если бы военные корабли хотели уйти незамеченными, то они отключили бы свои системы слежения, однако делать этого не стали. В материале предполагается, что в данном случае военнослужащие руководствовались мерами безопасности, чтобы избежать случайного столкновения с каким-либо коммерческим судном в этом районе.