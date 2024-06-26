Российский флот в этом году пополнится на несколько десятков кораблей

Глава государства Владимир Путин проводит совещание, посвящённое развитию отечественного кораблестроения. В ходе него российский лидер, в частности, заявил, что в 2024 году Военно-морской флот России получит более 40 новых кораблей и судов.

Президент Владимир Путин проводит совещание, посвящённое развитию отечественного кораблестроения. Видео © Telegram / Кремль.Новости

Начиная совещание, президент подчеркнул, что кораблестроение является сложной высокотехнологичной отраслью, которая оперирует планами на десять, двадцать и более лет. По словам главы государства, одной из задач России является комплексное развитие ВМФ, а также укрепление его позиций в стратегически важных районах Мирового океана.

"На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями. <…> В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля, в 2023 году — 33, в 2024-м планируется передать более 40", — заявил Путин.