Атомный ракетоносец "Князь Пожарский" передадут ВМФ РФ в этом году

В декабре текущего года состоится передача Военно-морскому флоту РФ строящегося на "Севмаше" атомного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А"). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.