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20 июня, 03:26

Атомный ракетоносец "Князь Пожарский" передадут ВМФ РФ в этом году

Глава ОСК Пучков: Ракетоносец "Князь Пожарский" передадут ВМФ РФ в декабре

В декабре текущего года состоится передача Военно-морскому флоту РФ строящегося на "Севмаше" атомного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А"). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

"Крейсер проекта 955А "Борей-А" "Князь Пожарский" будет передан Военно-морскому флоту в декабре текущего года", — заявил собеседник информагентства.

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В начале февраля текущего года Life.ru писал, что в Северодвинске Архангельской области прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера "Князь Пожарский". Позже сообщалось, что над субмариной взяла шефство Владимирская область.

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