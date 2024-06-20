Атомный ракетоносец "Князь Пожарский" передадут ВМФ РФ в этом году
Глава ОСК Пучков: Ракетоносец "Князь Пожарский" передадут ВМФ РФ в декабре
В декабре текущего года состоится передача Военно-морскому флоту РФ строящегося на "Севмаше" атомного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А"). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.
"Крейсер проекта 955А "Борей-А" "Князь Пожарский" будет передан Военно-морскому флоту в декабре текущего года", — заявил собеседник информагентства.
В начале февраля текущего года Life.ru писал, что в Северодвинске Архангельской области прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера "Князь Пожарский". Позже сообщалось, что над субмариной взяла шефство Владимирская область.