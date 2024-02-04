Владимирская область взяла шефство над АПК "Князь Пожарский" в Северодвинске
Владимирская область взяла шефство над атомным подводным крейсером стратегического назначения "Князь Пожарский". Соответствующее соглашение власти региона подписали с руководством Северного флота, сообщила пресс-служба Министерства региональной безопасности региона.
"Выполняя поручение губернатора Александра Авдеева, мы встретились с руководством Северного флота и заключили соглашение об оказании шефской помощи. Владимирская область поможет создать воинам-морякам АПК "Князь Пожарский" условия для качественного выполнения задач по укреплению мощи нашей страны", — сказал министр региональной безопасности Сергей Полузин.
Он отметил, что были обсуждены и зафиксированы детали будущего сотрудничества, это позволит укрепить взаимодействие региона с Северным флотом.
Ранее Life.ru сообщал, что в Северодвинске Архангельской области прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера "Князь Пожарский". Ею руководил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. После этого крейсер ждут заводские ходовые и государственные испытания, а позже будет определена дата его принятия в состав флота.
ТАСС / Валентин Егоршин