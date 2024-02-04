Владимирская область взяла шефство над АПК "Князь Пожарский" в Северодвинске

Владимирская область взяла шефство над атомным подводным крейсером стратегического назначения "Князь Пожарский". Соответствующее соглашение власти региона подписали с руководством Северного флота, сообщила пресс-служба Министерства региональной безопасности региона.

"Выполняя поручение губернатора Александра Авдеева, мы встретились с руководством Северного флота и заключили соглашение об оказании шефской помощи. Владимирская область поможет создать воинам-морякам АПК "Князь Пожарский" условия для качественного выполнения задач по укреплению мощи нашей страны", — сказал министр региональной безопасности Сергей Полузин.

Он отметил, что были обсуждены и зафиксированы детали будущего сотрудничества, это позволит укрепить взаимодействие региона с Северным флотом.