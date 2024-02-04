Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 16:15

Владимирская область взяла шефство над АПК "Князь Пожарский" в Северодвинске

Владимирская область взяла шефство над атомным подводным крейсером стратегического назначения "Князь Пожарский". Соответствующее соглашение власти региона подписали с руководством Северного флота, сообщила пресс-служба Министерства региональной безопасности региона.

"Выполняя поручение губернатора Александра Авдеева, мы встретились с руководством Северного флота и заключили соглашение об оказании шефской помощи. Владимирская область поможет создать воинам-морякам АПК "Князь Пожарский" условия для качественного выполнения задач по укреплению мощи нашей страны", — сказал министр региональной безопасности Сергей Полузин.

Он отметил, что были обсуждены и зафиксированы детали будущего сотрудничества, это позволит укрепить взаимодействие региона с Северным флотом.

Совбез Абхазии объявил сроки появления базы ВМФ России в Очамчирской бухте
Совбез Абхазии объявил сроки появления базы ВМФ России в Очамчирской бухте

Ранее Life.ru сообщал, что в Северодвинске Архангельской области прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера "Князь Пожарский". Ею руководил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. После этого крейсер ждут заводские ходовые и государственные испытания, а позже будет определена дата его принятия в состав флота.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Александра Мышляева
  • Новости
  • Военная техника
  • Политика России
  • Наука и Технологии
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров