Совбез Абхазии объявил сроки появления базы ВМФ России в Очамчирской бухте

Пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчирской бухте в Абхазии может начать работу уже в этом году. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности страны Сергей Шамба, его цитирует РИА "Новости".

"Работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении", — объяснил он.

Секретарь абхазского Совбеза добавил, что постройка базы для российских кораблей в Абхазии соответствует букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнёрстве. Он отметил, что РФ взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии и с 2008 года не произошло ни одного инцидента с захватом кораблей в море, а также нет напряжённости и в приграничных районах, что свидетельствует о том, что Россия выполняет свою часть сделки. Шамба добавил, что абхазская сторона тоже приняла на себя определённые обязательства и собирается их выполнять.

Сама по себе Очамчирская бухта является искусственно созданным в устье реки Джуркмур бассейном, который имеет выход в Чёрное море. Сооружённый в бухте порт соединён с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В порту предусмотрена мобильная механизация: грузовой автотранспорт, погрузчики, перегружатели, краны и телескопческий конвейер; а ещё имеются три причала, два из них грузовые и один стояночный.