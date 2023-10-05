В Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ

Пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России появится в Очамчирской бухте в Абхазии. О подписании соответствующего соглашения сообщил президент республики Аслан Бжания.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота", — сказал Бжания в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что это решение повысит обороноспособность и России, и Абхазии. Также Бжания анонсировал новые шаги в области военного сотрудничества.

Ранее в Очамчирской бухте базировались гражданские суда и военные катера ВМФ республики, а в 2009 году базу передали России, сейчас там находятся корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.