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3 февраля, 10:28

В Северодвинске прошла церемония вывода из эллинга подлодки "Князь Пожарский"

В Северодвинске Архангельской области прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", сообщили в Минобороны РФ. Ей руководил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов, сообщает телеканал "Звезда".

В Северодвинске прошла церемония вывода из эллинга подлодки "Князь Пожарский". Видео © Telegram / Zvezdanews

В мероприятии также приняли участие представители органов власти региона и Северодвинска, промышленности и Объединённой судостроительной корпорации, в которую входит построивший подлодку "Севмаш". Как отметил Евменов, "Князь Пожарский" вобрал в себя самые передовые технологические решения, а его вооружение и технические характеристики позволят эффективно выполнять все поставленные задачи.

В оборонном ведомстве добавили, что после вывода из эллинга крейсер ждут заводские ходовые и государственные испытания, после чего будет определена дата его принятия в состав флота. Подчёркивается, что "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

"Поздравляю вас всех с праздником! Большое вам спасибо, товарищи корабелы "Севмаша"!", — сказал Евменов.

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Ранее Николай Евменов анонсировал появление в ВМФ пяти дивизий и бригады морской пехоты. Они будут созданы на базе существующих подразделений и в том числе на Каспии.

Обложка ©

ТАСС / Петр Ковалев

Матвей Константинов
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