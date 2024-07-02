В Пентагоне допустили применение вооружения США для ударов по Крыму

Министерство обороны Соединённых Штатов прокомментировало возможность нанесения ударов по Крыму американским вооружением. Во время очередного брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что это допустимо.

Высокопоставленный чиновник заявил о том, что политика Вашингтона в отношении ударов по России произведённым в США дальнобойным оружием не изменилась. По его словам, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах её суверенной территории.