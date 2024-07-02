В Пентагоне допустили применение вооружения США для ударов по Крыму
Пентагон: Применение американского вооружения для ударов по Крыму допустимо
Министерство обороны Соединённых Штатов прокомментировало возможность нанесения ударов по Крыму американским вооружением. Во время очередного брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что это допустимо.
Высокопоставленный чиновник заявил о том, что политика Вашингтона в отношении ударов по России произведённым в США дальнобойным оружием не изменилась. По его словам, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах её суверенной территории.
В то же время журналисты задали уточняющий вопрос по поводу того, является ли полуостров российским. В ответ он заявил, что "Крым является частью Украины".
Напомним, что днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Впоследствии севастопольский градоначальник Михаил Развозжаев сообщил, что жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети.