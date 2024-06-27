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Регион
27 июня, 10:34

Рябков пообещал ответ РФ на причастность США к ударам по Севастополю

Рябков: Россия принимает меры в ответ на причастность США к атаке на Севастополь

Россия уже начала принимать ответные меры на фоне прямой причастности США к ударам по Севастополю. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Вашингтон должен осознавать риски, связанные с такими кровопролитными актами терроризма.

"Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остаётся без нашего ответа. Характер этого ответа — это тот вопрос, который я совершенно не уполномочен обсуждать. Я думаю, что мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе", — сказал дипломат в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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Напомним, 23 июня ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по пляжу Севастополя, где в этот момент отдыхали мирные граждане. В результате погибло четыре человека, среди них были дети. Ещё более 150 человек получили ранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне произошедшего, Россия допускает понижение уровня дипломатических отношений с западными странами, но твёрдых решений Москва ещё не приняла.

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ТАСС / АР

Александра Мышляева
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