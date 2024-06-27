Рябков пообещал ответ РФ на причастность США к ударам по Севастополю

Россия уже начала принимать ответные меры на фоне прямой причастности США к ударам по Севастополю. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Вашингтон должен осознавать риски, связанные с такими кровопролитными актами терроризма.

"Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остаётся без нашего ответа. Характер этого ответа — это тот вопрос, который я совершенно не уполномочен обсуждать. Я думаю, что мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе", — сказал дипломат в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".