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Регион
27 июня, 09:15

"Стандартная практика": Песков допустил понижение уровня дипломатических отношений с Западом

Песков: РФ рассматривает понижение дипотношений с Западом, но решение не принято

Россия допускает понижение уровня дипломатических отношений с западными странами, но твёрдых решений Москва ещё не приняла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Это стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями. По мере того как растёт вовлечённость в украинский конфликт стран Коллективного Запада, США, конечно, Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство", — сказал Песков.

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Напомним, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва допускает военно-технический ответ на действия США из-за ракетной атаки на Севастополь 23 июня. Как сообщал Life.ru, в результате террористического акта погибло четыре человека, среди них были дети. Ещё более 150 человек получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

Александр Юнашев
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