"Стандартная практика": Песков допустил понижение уровня дипломатических отношений с Западом

Россия допускает понижение уровня дипломатических отношений с западными странами, но твёрдых решений Москва ещё не приняла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Это стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями. По мере того как растёт вовлечённость в украинский конфликт стран Коллективного Запада, США, конечно, Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство", — сказал Песков.