Песков: Разговора Путина и Байдена после беседы глав МО РФ и США не планируется
Телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Вопрос был задан на фоне переговоров между министрами обороны двух стран, о которых стало известно накануне.
Напомним, 25 июня Пентагон сообщил о телефонном разговоре министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны России Андрея Белоусова. В Минобороны РФ отметили, что глава ведомства в ходе беседы указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ. Также стороны обменялись взглядами на ситуацию вокруг Украины.
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