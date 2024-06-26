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26 июня, 10:11

Песков: Разговора Путина и Байдена после беседы глав МО РФ и США не планируется

Телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Вопрос был задан на фоне переговоров между министрами обороны двух стран, о которых стало известно накануне.

Агрессивная лексика в адрес Путина не красит Байдена, заявил Песков
Агрессивная лексика в адрес Путина не красит Байдена, заявил Песков

Напомним, 25 июня Пентагон сообщил о телефонном разговоре министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны России Андрея Белоусова. В Минобороны РФ отметили, что глава ведомства в ходе беседы указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ. Также стороны обменялись взглядами на ситуацию вокруг Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olga_Y

Александр Юнашев
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