Агрессивная лексика в адрес Путина не красит Байдена, заявил Песков

В Кремле обдумывают очередные спорные заявления президента Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина, и тот не будет их комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, столь агрессивная лексика не красит хозяина Белого дома.

Песков — о резком заявлении Байдена в адрес Путина. Видео © Life.ru

"Мы задаёмся вопросом, что именно имел в виду президент Байден. Такая агрессивная лексика <...> скорее не красит главу американского государства. Путин на это не реагирует и не будет реагировать", — сказал представитель Кремля.

Песков сожалеет, что мировые политики используют такие выражения. По его словам, "хочется задаться вопросом", что именно имел в виду Байден, в частности, говоря о неких "40 годах", на протяжении которых он якобы знаком с Путиным. Пресс-секретарь указал, что некоторые уже пытались выяснить, что лидеры могли делать в то время, и намекнул на прошлое президента в КГБ.

"Там можно делать очень глубокие аналитические выводы [о том], каким образом Байден познакомился с [Путиным]", — добавил Песков.