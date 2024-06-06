Байден в очередной раз нахамил Путину и пожаловался, что лидер РФ "беспокоит" его 40 лет

"Я знаю его [Путина] более сорока лет. Он беспокоит меня 40 лет. Он не является порядочным человеком. Он является диктатором", — подчеркнул американский лидер в интервью телеканалу ABC News .

При этом лидер США не стал уточнять, откуда он знает Путина на протяжении стольких лет и почему выбрал для него такую характеристику.

В последнее время Байден регулярно позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес Путина. В частности, недавно во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте он назвал Путина "жестоким тираном". Тогда Байден также акцентировал внимание на том, что знает лидера РФ много лет. До этого хозяин Белого дома назвал российского коллегу "мясником", причём выступление американского политика было посвящено не украинской теме, а перспективе повышения налогов для миллиардеров в США. По словам экспертов, риторика главы Белого дома связана с тем, что американский истеблишмент входит в фазу острой борьбы в рамках президентской кампании.