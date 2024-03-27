Политолог объяснил, почему Байдена всё больше тянет на "грязные словечки" в адрес оппонентов

Жёсткие высказывания Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связаны с тем, что американский истеблишмент входит в фазу острой борьбы в рамках президентской кампании. Таким мнением поделился с Life.ru политолог Александр Асафов.

По его словам, для Байдена важно дополнять антироссийскую риторику не только попытками обелить своих украинских подопечных, но и продолжать шантажировать американское общество и его представителей страшилками о том, что если Вашингтон не даст денег Украине немедленно, то "Путин всех победит".

Здесь мы видим, что Байден, пользуясь абсолютно не связанным с темой случаем, решает напомнить о своём отношении к российскому лидеру. Ну и, конечно, поскольку каких-то других фигур обвинения нет, ничего придумать нельзя, особенно после выборов, которые успешно прошли, несмотря на американское недовольство, ему остаётся только прибегать к низкой риторике. Александр Асафов

Собеседник Life.ru также напомнил о недавнем абсурдном "признании" Байдена, что он неоднократно "ездил на поезде по рухнувшему в Балтиморе автомобильному мосту⁠⁠", и сделал вывод, что престарелый американский политик вообще не думает, о чём говорит.