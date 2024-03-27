Политолог объяснил, почему Байдена всё больше тянет на "грязные словечки" в адрес оппонентов
Эксперт Асафов связал оскорбления Байдена в адрес Путина со скорыми выборами в США
Жёсткие высказывания Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связаны с тем, что американский истеблишмент входит в фазу острой борьбы в рамках президентской кампании. Таким мнением поделился с Life.ru политолог Александр Асафов.
По его словам, для Байдена важно дополнять антироссийскую риторику не только попытками обелить своих украинских подопечных, но и продолжать шантажировать американское общество и его представителей страшилками о том, что если Вашингтон не даст денег Украине немедленно, то "Путин всех победит".
Здесь мы видим, что Байден, пользуясь абсолютно не связанным с темой случаем, решает напомнить о своём отношении к российскому лидеру. Ну и, конечно, поскольку каких-то других фигур обвинения нет, ничего придумать нельзя, особенно после выборов, которые успешно прошли, несмотря на американское недовольство, ему остаётся только прибегать к низкой риторике.
Александр Асафов
Собеседник Life.ru также напомнил о недавнем абсурдном "признании" Байдена, что он неоднократно "ездил на поезде по рухнувшему в Балтиморе автомобильному мосту", и сделал вывод, что престарелый американский политик вообще не думает, о чём говорит.
Ранее Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении главы российского государства Владимира Путина, назвав его "мясником", причём выступление его было посвящено не украинской теме, а перспективе повышения налогов для миллиардеров в США.
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