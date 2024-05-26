Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 00:31

"Оскорбляет весь народ России": Антонов объяснил "словесное хамство" Байдена в адрес Путина

Посол РФ Антонов: Резкие слова Байдена о Путине оскорбляют весь народ РФ

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Президент США Джо Байден грубостями в адрес главы РФ Владимира Путина оскорбляет весь сплочённый российский народ, стоящий за своим лидером. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, назвав такое поведение американского политика недопустимым.

"Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счёт имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах", — прокомментировал дипломат высказывания Байдена.

По его словам, правящим кругам США следует смириться с тем, что Россия проводит "независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах".

"Кринж года": Захарова высмеяла слова Байдена о незаменимой американской нации
"Кринж года": Захарова высмеяла слова Байдена о незаменимой американской нации

Ранее сообщалось, что Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте вновь публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Также глава Белого дома заявил, что Вашингтон продолжил оказывать поддержку Киеву.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • Джо Байден
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров