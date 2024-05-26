"Оскорбляет весь народ России": Антонов объяснил "словесное хамство" Байдена в адрес Путина
Посол РФ Антонов: Резкие слова Байдена о Путине оскорбляют весь народ РФ
Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США
Президент США Джо Байден грубостями в адрес главы РФ Владимира Путина оскорбляет весь сплочённый российский народ, стоящий за своим лидером. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, назвав такое поведение американского политика недопустимым.
"Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счёт имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах", — прокомментировал дипломат высказывания Байдена.
По его словам, правящим кругам США следует смириться с тем, что Россия проводит "независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах".
Ранее сообщалось, что Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте вновь публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Также глава Белого дома заявил, что Вашингтон продолжил оказывать поддержку Киеву.