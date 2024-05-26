"Оскорбляет весь народ России": Антонов объяснил "словесное хамство" Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байден грубостями в адрес главы РФ Владимира Путина оскорбляет весь сплочённый российский народ, стоящий за своим лидером. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, назвав такое поведение американского политика недопустимым.

"Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счёт имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах", — прокомментировал дипломат высказывания Байдена.

По его словам, правящим кругам США следует смириться с тем, что Россия проводит "независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах".