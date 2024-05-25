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Регион
25 мая, 20:58

Байден вновь публично оскорбил Путина

Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте вновь публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Трансляция мероприятия на официальном YouTube-канале Белого дома.

"Мы уверенно поддерживаем Украину, и мы будет продолжать делать это. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим", — заявил Байден.

Также он в очередной раз ответил на вопрос о возможности отправки американского воинского контингента на Украину. По словам Байдена, военнослужащих ВС США не будут направлять в зону украинского конфликта.

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Ранее Байден уже допускал оскорбительные высказывания в отношении главы российского государства Владимира Путина, назвав его "мясником", причём выступление американского политика было посвящено не украинской теме, а перспективе повышения налогов для миллиардеров в США. По словам политолога, риторика главы Белого дома связана с тем, что американский истеблишмент входит в фазу острой борьбы в рамках президентской кампании.

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Shutterstock / FOTODOM /

Алексей Соловьёв
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