"Умный человек": Такер Карлсон признался, что Путин впечатлил его больше, чем Байден

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что российский лидер Владимир Путин, у которого он брал интервью в феврале, впечатлил его больше, чем президент США Джо Байден. Во время интервью с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом Карлсон признался, что его впечатлил президент РФ.