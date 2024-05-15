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15 мая, 14:55

"Умный человек": Такер Карлсон признался, что Путин впечатлил его больше, чем Байден

Такер Карлсон заявил, что Путин впечатлил его больше, чем Байден

Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что российский лидер Владимир Путин, у которого он брал интервью в феврале, впечатлил его больше, чем президент США Джо Байден. Во время интервью с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом Карлсон признался, что его впечатлил президент РФ.

"Он интересный человек, умный человек, впечатляющий. В каком-то смысле он определённо более впечатляющий, чем Джо Байден", — сказал Карлсон.

Такер Карлсон обнародовал новое интервью из России
Такер Карлсон обнародовал новое интервью из России

Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Стоит отметить, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. По словам Путина, в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а интервью даёт такую возможность.

Александра Мышляева
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