"Умный человек": Такер Карлсон признался, что Путин впечатлил его больше, чем Байден
Такер Карлсон заявил, что Путин впечатлил его больше, чем Байден
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что российский лидер Владимир Путин, у которого он брал интервью в феврале, впечатлил его больше, чем президент США Джо Байден. Во время интервью с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом Карлсон признался, что его впечатлил президент РФ.
"Он интересный человек, умный человек, впечатляющий. В каком-то смысле он определённо более впечатляющий, чем Джо Байден", — сказал Карлсон.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Стоит отметить, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. По словам Путина, в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а интервью даёт такую возможность.