Такер Карлсон обнародовал новое интервью из России
Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена Тары Рид
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид. Обложка © X / Tucker Carlson
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид. В беседе, которая длится чуть более 20 минут, бывшая сотрудница Сената Конгресса США рассказала о страхе преследования со стороны бывшего босса и угрозах.
В разговоре с журналистом Рид, которая ранее обвинила Байдена в сексуальных домогательствах, рассказала о причинах переезда в Россию. Она утверждает, что покинула Соединённые Штаты по соображениям безопасности, так как ей и её семье поступали угрозы. Правозащитница призналась, что просила Вашингтон провести расследование по факту домогательств, однако вместо этого они "заплатили деньги за то, чтобы обо мне написали репортажи в СМИ".
"Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды её разрушил. Я буду продолжать бороться", — пообещала Рид в разговоре с журналистом, который состоялся в Москве.
Напомним, в 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. По словам женщины, в 1993 году, когда она проходила у него в аппарате студенческую практику, будущий президент США положил ей руку под юбку и "совершил действия сексуального характера". Тогда это повлекло уголовное преследование Рид, а сегодня, утверждает она, её семья получает угрозы.
Ранее Такер Карлсон выложил в Сеть интервью с российским предпринимателем Павлом Дуровым. Видео длится 58 минут, беседа идёт на английском языке. Бизнесмен рассказал, что не хочет возвращаться в Россию и Штаты из-за стремления его соцсети к нейтральности и нежелания занимать чью-либо сторону, обвинил ФБР в слежке, а также вспомнил, как отбился от грабителей в Сан-Франциско. Также американский журналист обнародовал беседу с российским философом Александром Дугиным.