Такер Карлсон обнародовал новое интервью из России

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид. В беседе, которая длится чуть более 20 минут, бывшая сотрудница Сената Конгресса США рассказала о страхе преследования со стороны бывшего босса и угрозах.

В разговоре с журналистом Рид, которая ранее обвинила Байдена в сексуальных домогательствах, рассказала о причинах переезда в Россию. Она утверждает, что покинула Соединённые Штаты по соображениям безопасности, так как ей и её семье поступали угрозы. Правозащитница призналась, что просила Вашингтон провести расследование по факту домогательств, однако вместо этого они "заплатили деньги за то, чтобы обо мне написали репортажи в СМИ".

"Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды её разрушил. Я буду продолжать бороться", — пообещала Рид в разговоре с журналистом, который состоялся в Москве.