"Кринж года": Захарова высмеяла слова Байдена о незаменимой американской нации
Захарова назвала кринжем года слова Байдена о незаменимой американской нации
Недавно президент Соединённых Штатов заявил, что американская нация является незаменимой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала это заявление "кринжем года".
"Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано", — отметила сотрудник российского внешнеполитического ведомства.
Помимо того, она напомнила Байдену слова одного из его предшественников. В 1912 году Вудро Вильсон, находясь в статусе кандидата в президенты в рамках своей предвыборной кампании отмечал, что незаменимых людей нет. Выборы в итоге он выиграл.
Напомним, ранее Байден заявил, что США являются единственной сверхдержавой в мире и незаменимой нацией. Выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте в штате Нью-Йорк, он предостерёг потенциальных противников от угроз.
Telegram / МИД России