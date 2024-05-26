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25 мая, 23:53

"Кринж года": Захарова высмеяла слова Байдена о незаменимой американской нации

Захарова назвала кринжем года слова Байдена о незаменимой американской нации

Недавно президент Соединённых Штатов заявил, что американская нация является незаменимой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала это заявление "кринжем года".

"Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано", — отметила сотрудник российского внешнеполитического ведомства.

Помимо того, она напомнила Байдену слова одного из его предшественников. В 1912 году Вудро Вильсон, находясь в статусе кандидата в президенты в рамках своей предвыборной кампании отмечал, что незаменимых людей нет. Выборы в итоге он выиграл.

Захарова пошутила над Байденом, который думает, что выглядит на 40
Захарова пошутила над Байденом, который думает, что выглядит на 40

Напомним, ранее Байден заявил, что США являются единственной сверхдержавой в мире и незаменимой нацией. Выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте в штате Нью-Йорк, он предостерёг потенциальных противников от угроз.

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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