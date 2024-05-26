"Кринж года": Захарова высмеяла слова Байдена о незаменимой американской нации

Недавно президент Соединённых Штатов заявил, что американская нация является незаменимой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала это заявление "кринжем года".

"Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано", — отметила сотрудник российского внешнеполитического ведомства.

Помимо того, она напомнила Байдену слова одного из его предшественников. В 1912 году Вудро Вильсон, находясь в статусе кандидата в президенты в рамках своей предвыборной кампании отмечал, что незаменимых людей нет. Выборы в итоге он выиграл.