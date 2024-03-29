Захарова пошутила над Байденом, который думает, что выглядит на 40

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова 81-летнего президента США Джо Байдена, который заявил, что выглядит на 40 лет. В беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым она сказала, что к такому могло привести только отсутствие зеркал в Белом доме.

"Видимо, в Белом доме убрали зеркала, чтобы не расстраивать "40-летнего Джо", — сказала Захарова.

Гамов рассказал, что когда-то был в Белом доме и видел, что зеркал там столько, что их все убрать просто невозможно.

"А те зеркала, которые оставили, называют портретами великих предшественников", — заключила представитель МИД.