Захарова пошутила над Байденом, который думает, что выглядит на 40
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова 81-летнего президента США Джо Байдена, который заявил, что выглядит на 40 лет. В беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым она сказала, что к такому могло привести только отсутствие зеркал в Белом доме.
"Видимо, в Белом доме убрали зеркала, чтобы не расстраивать "40-летнего Джо", — сказала Захарова.
Гамов рассказал, что когда-то был в Белом доме и видел, что зеркал там столько, что их все убрать просто невозможно.
"А те зеркала, которые оставили, называют портретами великих предшественников", — заключила представитель МИД.
Ранее Байден пошутил, что выглядит примерно на 40 лет. А вот идеи республиканца Дональда Трампа, который намерен составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах в США, по его мнению, "родом из XVIII–XIX веков".
ТАСС / Шарифулин Валерий