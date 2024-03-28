Захарова высмеяла Кирби, ответив русской поговоркой на оскорбления чиновников РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила представителю Белого дома Джону Кирби на оскорбления российских чиновников в связи с заявлениями по поводу теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). Американец, вспоминая поговорку дяди, сравнил высокопоставленных лиц РФ с "продавцами навоза", и реакция дипломата не заставила себя ждать. Захарова решила ответить на хамство, вспомнив российские известные выражения.

"В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит", — написала она в телеграм-канале вечером в четверг, 28 марта.

По мнению Захаровой, теперь ясно, почему в США так распространено выражение to wash one's mouth out with soap, которое переводится как "вымыть рот с мылом".

Напомним, Кирби возмутили заявления российских чиновников о причастности Украины к теракту в "Крокусе". Представитель Белого дома считает, что ИГИЛ* несёт полную ответственность за атаку. По его словам, "лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту" и представители РФ "достаточно хороши" в этом деле.