Захарова высмеяла Кирби, ответив русской поговоркой на оскорбления чиновников РФ
Захарова — о словах Кирби о чиновниках РФ: У кого что болит, тот о том и говорит
Мария Захарова и Джон Кирби. Коллаж © VK / МИД России / ТАСС / AP
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила представителю Белого дома Джону Кирби на оскорбления российских чиновников в связи с заявлениями по поводу теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). Американец, вспоминая поговорку дяди, сравнил высокопоставленных лиц РФ с "продавцами навоза", и реакция дипломата не заставила себя ждать. Захарова решила ответить на хамство, вспомнив российские известные выражения.
"В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит", — написала она в телеграм-канале вечером в четверг, 28 марта.
По мнению Захаровой, теперь ясно, почему в США так распространено выражение to wash one's mouth out with soap, которое переводится как "вымыть рот с мылом".
Напомним, Кирби возмутили заявления российских чиновников о причастности Украины к теракту в "Крокусе". Представитель Белого дома считает, что ИГИЛ* несёт полную ответственность за атаку. По его словам, "лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту" и представители РФ "достаточно хороши" в этом деле.
Ранее американские СМИ писали, что спецслужбы США не поделились с РФ конкретной информацией о риске теракта из страха раскрыть собственные источники. Директор ФСБ Александр Бортников подчёркивал, что информация о подготовке теракта, переданная Штатами, носила общий характер и российские спецслужбы на неё отреагировали.
22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта Следственный комитет подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.