Представитель Белого дома Джон Кирби оскорбил российских чиновников за заявления о причастности Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Американец в ходе брифинга в четверг, 28 марта, назвал их продавцами навоза.

"ИГИЛ* несёт полную ответственность за это нападение. Мой дядя говорил: "Лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту". Российские чиновники, видимо, достаточно хорошие продавцы навоза", — сказал он.

Также Кирби заявил, что Вашингтон будет предупреждать другие государства, если у США появятся данные о террористической угрозе. По его словам, Америка будет уведомлять страны независимо от того, какие с ними сложились отношения.