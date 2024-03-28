В Белом доме оскорбили российских чиновников после заявлений о теракте
Кирби из Белого дома назвал чиновников РФ продавцами навоза из-за слов о теракте
Представитель Белого дома Джон Кирби оскорбил российских чиновников за заявления о причастности Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Американец в ходе брифинга в четверг, 28 марта, назвал их продавцами навоза.
"ИГИЛ* несёт полную ответственность за это нападение. Мой дядя говорил: "Лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту". Российские чиновники, видимо, достаточно хорошие продавцы навоза", — сказал он.
Также Кирби заявил, что Вашингтон будет предупреждать другие государства, если у США появятся данные о террористической угрозе. По его словам, Америка будет уведомлять страны независимо от того, какие с ними сложились отношения.
Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы США не поделились с РФ конкретной информацией о риске теракта из страха раскрыть собственные источники. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что информация о подготовке теракта, переданная Штатами, носила общий характер и российские спецслужбы на неё отреагировали.
22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта Следственный комитет подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
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