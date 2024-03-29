Байден уверен, что выглядит на 40 лет

"Я думаю, если вы внимательны, если вы какое-то время наблюдали, независимо от вашего происхождения, одна вещь, которая приходит с возрастом, — это мудрость. К тому же я знаю, что выгляжу не сильно старше сорока", — ответил Байден на вопросы о своём преклонном возрасте после мероприятия по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке.