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Байден уверен, что выглядит на 40 лет

29 марта, 07:25
Президент США Джо Байден. Обложка © AP / TASS

Президент США Джо Байден. Обложка © AP / TASS

Президент США Джо Байден считает, что выглядит примерно на 40 лет, при этом возраст якобы добавил ему мудрости. Слова политика приводит пресс-пул Белого дома.

"Я думаю, если вы внимательны, если вы какое-то время наблюдали, независимо от вашего происхождения, одна вещь, которая приходит с возрастом, — это мудрость. К тому же я знаю, что выгляжу не сильно старше сорока", ответил Байден на вопросы о своём преклонном возрасте после мероприятия по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке.

Он также не забыл уколоть республиканца Дональда Трампа, который намерен составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах в США. По мнению Байдена, все идеи его соперника "родом из XVIII–XIX веков", в том числе предложения в отношении действия Конституции страны.

СМИ узнали, что Байден боится проиграть на выборах и поэтому часто звонит Обаме
СМИ узнали, что Байден боится проиграть на выборах и поэтому часто звонит Обаме

Напомним, выборы президента США пройдут 4 ноября этого года. Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов. В Кремле уже говорили, что готовы работать с любым избранным президентом США.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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