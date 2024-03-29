Байден уверен, что выглядит на 40 лет
Президент США Джо Байден. Обложка © AP / TASS
Президент США Джо Байден считает, что выглядит примерно на 40 лет, при этом возраст якобы добавил ему мудрости. Слова политика приводит пресс-пул Белого дома.
"Я думаю, если вы внимательны, если вы какое-то время наблюдали, независимо от вашего происхождения, одна вещь, которая приходит с возрастом, — это мудрость. К тому же я знаю, что выгляжу не сильно старше сорока", — ответил Байден на вопросы о своём преклонном возрасте после мероприятия по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке.
Он также не забыл уколоть республиканца Дональда Трампа, который намерен составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах в США. По мнению Байдена, все идеи его соперника "родом из XVIII–XIX веков", в том числе предложения в отношении действия Конституции страны.
Напомним, выборы президента США пройдут 4 ноября этого года. Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов. В Кремле уже говорили, что готовы работать с любым избранным президентом США.