"Незаменимая нация": Байден присвоил США звание единственной сверхдержавы в мире

США являются единственной сверхдержавой в мире, ни у одного государства нет таких партнёров, как у Вашингтона. Такое заявление в субботу, 25 мая, сделал президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден. Выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте в штате Нью-Йорк, он предостерёг потенциальных противников от угроз.

"Мы защищаем наши ценности, противостоя тиранам и оберегая мир, выступая в защиту свободы и открытости. Благодаря ВС США делают то, что может сделать только Америка, незаменимая нация. Единственная в мире сверхдержава и ведущая мировая демократия", — сказал американский лидер.

В связи с этим он затронул тему конфликта в секторе Газа. По словам Байдена, Вашингтон спешно предпринимает дипломатические усилия для прекращения боевых действий и возвращения заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Кроме того, Байден заявил, что Штаты образовывают новые альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, он упомянул про AUKUS (партнёрство в области безопасности между кабинетами министров Австралии, Великобритании и США) и QUAD (диалог по вопросам безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии).

Кроме того, президент США указал на партнёрство Америки в области безопасности с Южной Кореей, Филиппинами, Японией и обратил внимание на углубление сотрудничества с Вьетнамом, добавив, что Вашингтон "поддерживает стабильность" в Тайваньском проливе.