"Байдену нельзя ошибиться": Стало известно, как США сдали Зеленского
Соскин: Байден не поедет на "саммит мира" во избежание легитимации Зеленского
Президент США Джо Байден не поедет на предстоящий в Швейцарии саммит по Украине, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"По сути, Зеленский хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. США уже этот запах почувствовали, а Байден понимает, что ему нельзя ошибиться, потому что конкуренты [по предвыборной гонке] сразу начнут умножать его на ноль", — сказал он в эфире своего ютуб-канала.
Как отметил Соскин, рейтинг американского лидера стремительно падает, а конкуренцию на выборах ему составляет не только Дональд Трамп, но и Роберт Кеннеди – младший. Именно поэтому, считает экс-советник Кучмы, Байден не может себе позволить какие-либо "эксперименты" в Швейцарии.
Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые лидеры уже отказались от участия в швейцарском саммите по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Среди них президент США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день новый избранный глава государства должен был вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Накануне лидер РФ Владимир Путин сказал, что легитимность Зеленского "закончилась".
Сайт Владимира Зеленского