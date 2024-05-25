"Байдену нельзя ошибиться": Стало известно, как США сдали Зеленского

Президент США Джо Байден не поедет на предстоящий в Швейцарии саммит по Украине, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"По сути, Зеленский хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. США уже этот запах почувствовали, а Байден понимает, что ему нельзя ошибиться, потому что конкуренты [по предвыборной гонке] сразу начнут умножать его на ноль", — сказал он в эфире своего ютуб-канала.