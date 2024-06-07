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Регион
7 июня, 08:14

Песков предложил спросить у Байдена, откуда тот "знает Путина 40 лет"

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил уточнить у Джо Байдена, откуда тот может знать Владимира Путина 40 лет. Так представитель Кремля прокомментировал недавнее странное заявление главы Белого дома.

"Байдена надо спрашивать", — сказал Песков ТАСС.

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Напомним, ранее Джо Байден снова странно высказался о российском коллеге Владимире Путине. Нынешний хозяин Белого дома заявил, что президент РФ "беспокоит его уже 40 лет". Заокеанские СМИ пишут, что самочувствие и уровень концентрации Байдена на государственных делах нестабильны и имеют тенденцию к ухудшению, что становится особенно заметно за закрытыми дверями.

Александра Вишнякова
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