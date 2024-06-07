Песков предложил спросить у Байдена, откуда тот "знает Путина 40 лет"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил уточнить у Джо Байдена, откуда тот может знать Владимира Путина 40 лет. Так представитель Кремля прокомментировал недавнее странное заявление главы Белого дома.

Напомним, ранее Джо Байден снова странно высказался о российском коллеге Владимире Путине. Нынешний хозяин Белого дома заявил, что президент РФ "беспокоит его уже 40 лет". Заокеанские СМИ пишут, что самочувствие и уровень концентрации Байдена на государственных делах нестабильны и имеют тенденцию к ухудшению, что становится особенно заметно за закрытыми дверями.