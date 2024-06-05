Байден за закрытыми дверями выглядит ещё хуже, чем на людях, узнали американские СМИ

Самочувствие и уровень концентрации на государственных делах президента Соединённых Штатов Джо Байдена нестабильны и имеют тенденцию к ухудшению, что становится особенно заметно за закрытыми дверьми. Иногда американский лидер полон энергии, а в другие моменты выпадает из процесса и высказывает бессвязные мысли, полагаясь на заранее сделанные заметки. Об этом заявляет Wall Street Journal после беседы более чем с 45 политиками, входящими в рабочее окружение главы США.

Авторы текста напоминают, что за свою долгую карьеру в политике Байден заработал репутацию умелого дипломата и большого знатока юриспруденции. Однако образ профессионала в глазах коллег серьёзно пошатнулся за последний год.

"По словам тогдашнего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и двух других людей, знакомых с переговорами, в прошлом году, когда Байден вёл переговоры с республиканцами Палаты представителей о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей, казалось, менялись изо дня в день. В некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи", — говорится в материале.

Собеседники WSJ рассказали о ситуации, которая случилась в январе этого года: во время встречи с конгрессменами по вопросу выделения средств Украине американский президент разговаривал настолько тихо, что часть присутствующих едва могла его расслышать. Ему приходилось подглядывать в заметки, чтобы делать простейшие умозаключения, в речи было очень много неестественно длинных пауз, а ещё Байден периодически так надолго закрывал глаза, что многим казалось, что он уснул. Впрочем, некоторые апологеты лидера Штатов объясняют эти "шероховатости" речевыми дефектами или тягой к "многословию".

Газета также пишет, что львиная часть критики доставалась Байдену от республиканцев, а демократы относились к нему как к президенту "с плюсами и минусами". Однако в последнее время даже сторонники Демократической партии признают, что глава Штатов "замедлился". Кроме того, его встречи с американскими законодателями стали проводиться реже. WSJ, опираясь на данные из журнала посещений, утверждает, что за первый год на президентском посту Байден провёл свыше 30 встреч. На втором году это число снизилось до 24, а уже на третьем составило около 12.