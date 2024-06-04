Байдена уличили в "чрезмерном страхе" перед Россией
Newsweek: США боятся, что Россия даст мощный ответ в случае ударов ATACMS
Россия даст мощный ответ в случае ударов ATACMS. Обложка © ТАСС / АР
Американские власти не разрешили Киеву использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории, так как это может обострить геополитическую напряжённость. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.
"Этот шаг демонстрирует "чрезмерный страх" в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдёт на эскалацию конфликта", — отмечается в материале.
Ходжес добавил, что Белый дом по-прежнему обеспокоен тем, что может потерять "контроль над эскалацией" украинского конфликта, поэтому пытается удержать этот вопрос в приоритетном положении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в НАТО захотели разрешить Киеву наносить удары по территории России поставляемым западным оружием. По словам генсека Йенса Столтенберга, это будет являться лишь оборонительной мерой. Президент России Владимир Путин напомнил, что ВСУ могут бить вглубь России лишь при непосредственном участии альянса, что сделает его стороной конфликта.