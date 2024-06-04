Байдена уличили в "чрезмерном страхе" перед Россией

Американские власти не разрешили Киеву использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории, так как это может обострить геополитическую напряжённость. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.