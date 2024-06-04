"Старичок едва стоит": Байден в "нависающей" позе на обложке Time вызвал смех у читателей и политтехнологов
Эксперт Еловский назвал неубедительным фото "грозного" Байдена на обложке Time
Джо Байден. Обложка © Time / Филипп Монтгомери
Размещённый на июньской обложке журнала Time президент США Джо Байден выглядит на фото очень неубедительно и по-стариковски, хотя фотограф явно пытался сделать из него этакого мирового "решалу". Об этом Life.ru рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Еловский.
У Байдена не случайно сложился имидж добродушного старичка слегка не в себе. После жёсткого Трампа это было то единственное, что позволяло успокоить американскую элиту, заставить её перестать нервничать и бояться новой "жёсткой руки".
По мнению эксперта, пиарщики Байдена решили поиграть в жёсткость, в надежде составить конкуренцию экс-президенту США Дональду Трампу, который намерен вновь побороться за кресло главы Белого дома. Однако, как полагает Еловский, идея провалилась, Байден на фото больше похож на слабака, который опирается на стол, чтобы не упасть.
"По лицу Байдена видно, что он с трудом понимает, зачем он встал и теперь так стоит. Какая-то растерянная полуулыбка потерянного во времени старика. В итоге возникает ощущение, что он не нависает, а опирается о стол, чтобы не упасть", — пояснил политолог.
По его мнению, если бы Байден сжал кулаки и ими упёрся в столешницу, то вышло бы лучше — и на растерянное лицо никто бы не обратил внимания, а сейчас американский лидер на снимке Time скорее вызывает жалость и желание помочь дедушке прошаркать к выходу.
Напомним, выборы президента США пройдут 4 ноября. Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил получил поддержку избирателей. Однако на пути к должности президента Трамп столкнулся с трудностями — против него возбудили судебное дело. 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться.