"Старичок едва стоит": Байден в "нависающей" позе на обложке Time вызвал смех у читателей и политтехнологов Эксперт Еловский назвал неубедительным фото "грозного" Байдена на обложке Time 4 июня, 15:31 Джо Байден. Обложка © Time / Филипп Монтгомери

Размещённый на июньской обложке журнала Time президент США Джо Байден выглядит на фото очень неубедительно и по-стариковски, хотя фотограф явно пытался сделать из него этакого мирового "решалу". Об этом Life.ru рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Еловский.

У Байдена не случайно сложился имидж добродушного старичка слегка не в себе. После жёсткого Трампа это было то единственное, что позволяло успокоить американскую элиту, заставить её перестать нервничать и бояться новой "жёсткой руки". Дмитрий Еловский Политолог

По мнению эксперта, пиарщики Байдена решили поиграть в жёсткость, в надежде составить конкуренцию экс-президенту США Дональду Трампу, который намерен вновь побороться за кресло главы Белого дома. Однако, как полагает Еловский, идея провалилась, Байден на фото больше похож на слабака, который опирается на стол, чтобы не упасть.

"По лицу Байдена видно, что он с трудом понимает, зачем он встал и теперь так стоит. Какая-то растерянная полуулыбка потерянного во времени старика. В итоге возникает ощущение, что он не нависает, а опирается о стол, чтобы не упасть", — пояснил политолог.

По его мнению, если бы Байден сжал кулаки и ими упёрся в столешницу, то вышло бы лучше — и на растерянное лицо никто бы не обратил внимания, а сейчас американский лидер на снимке Time скорее вызывает жалость и желание помочь дедушке прошаркать к выходу.

Авторы Татьяна Миссуми