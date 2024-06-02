В Белом доме задумали заморозить конфликт на Украине до выборов президента США
TAC: Администрация Байдена хочет заморозить конфликт на Украине до выборов в США
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Администрация Джо Байдена хочет заморозить конфликт на Украине, "сохранив ситуацию такой, какая она есть" до итогов грядущих выборов президента США. Об этом пишет журнал The American Conservative со ссылкой на директора Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоля Ливена.
"Либо Украина станет проблемой [Дональда] Трампа, либо они снова задумаются о возможности мирного урегулирования", — сказал он.
Вашингтон вынужден, с одной стороны, продолжать поддерживать Украину, предотвращая её распад, а с другой — не допускать такой эскалации, которая могла бы вызвать резкую реакцию России. Однако из-за растущего давления Москвы Киев становится слабее, из-за чего "идти по этой линии становится всё труднее".
Тем временем офицеры НАТО понятия не имеют, в чём заключается стратегия Запада по Украине. Как ранее заявлял отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон, это вызывает у них серьёзное недовольство. По мнению эксперта, единственный способ остановить конфликт — переговоры.