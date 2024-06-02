В Белом доме задумали заморозить конфликт на Украине до выборов президента США

Администрация Джо Байдена хочет заморозить конфликт на Украине, "сохранив ситуацию такой, какая она есть" до итогов грядущих выборов президента США. Об этом пишет журнал The American Conservative со ссылкой на директора Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоля Ливена.

"Либо Украина станет проблемой [Дональда] Трампа, либо они снова задумаются о возможности мирного урегулирования", — сказал он.

Вашингтон вынужден, с одной стороны, продолжать поддерживать Украину, предотвращая её распад, а с другой — не допускать такой эскалации, которая могла бы вызвать резкую реакцию России. Однако из-за растущего давления Москвы Киев становится слабее, из-за чего "идти по этой линии становится всё труднее".