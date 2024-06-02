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Регион
2 июня, 09:16

Стало известно, какая страна в Европе скрывает поставки оружия Украине

Додик: Власти Федерации БиГ перепродают оружие Украине через посредников

Руководство Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ, мусульманско-хорватская часть страны) поставляет Киеву вооружение за счёт перепродажи через посредников. Такое заявление сделал президент Республики Сербской (входит в состав БиГ) Милорад Додик.

"Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи", — приводит РИА "Новости" слова главы республики.

Додик пояснил, что именно НАТО контролирует оборонные предприятия на территории БиГ. Местные власти согласились с тем, чтобы в число владельцев предприятий вошли фонды из США. По словам президента Республики Сербской, это указывает на то, что они хотят развить и усилить этот момент.

Политик уточнил, что Баня-Лука не может существенно повлиять на ситуацию, однако получает нужные сведения. Кроме того, по словам Додика, республика препятствует прямым поставкам оружия в Киев.

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Ранее сообщалось, что Швеция нашла повод уклониться от передачи Киеву истребителей Gripen. Руководство королевства объяснило это тем, что сейчас важнее сосредоточиться на поставках F-16.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Дарья Нарыкова
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