Политолог рассказал, как союзники РФ тайно зарабатывают на поставках оружия ВСУ
Политолог Иванников: Страны СНГ поставляют оружие на Украину с целью заработка
Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) поставляют оружие на Украину через Чехию с целью заработать на этом. Об этом заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
"Некоторые страны Юго-Восточной и Средней Азии поставляют оружие через Чехию на Украину. В том числе это страны, входящие в СНГ. Прежде всего речь идёт о Казахстане. Поставщики делают это через третьи страны. В Казахстане существуют предприятия, которые выпускают беспилотные летательные аппараты и выпускают их безымянными, не под маркой Казахстана, вот их и передают на Украину", — подчеркнул эксперт в беседе с URA.ru.
По его словам, таким образом страны хотят остаться незамеченными и избежать политического конфликта с Россией. Иванников пояснил, что разрыв экономических связей с государствами СНГ негативно скажется на экономике Казахстана. Политолог добавил, что Чехия, как и союзники РФ, получает прибыль от поставок вооружений на Украину. При этом все стороны прекрасно понимают, куда именно отправляется техника. США осведомлены о происходящем и относятся к этому благосклонно, пояснил эксперт. По его словам, чешские власти используют этот преступный способ для пополнения бюджета страны.
А ранее Life.ru писал, что Болгарию заставили поставлять Украине оружие. По словам члена болгарской общины Херсонской области Геннадия Недялкова, произошёл подкуп тех или иных политических сил, которые вынудили президента страны Румена Радева к поставкам вооружения, хотя он был против.
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