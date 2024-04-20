Политолог рассказал, как союзники РФ тайно зарабатывают на поставках оружия ВСУ

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) поставляют оружие на Украину через Чехию с целью заработать на этом. Об этом заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Некоторые страны Юго-Восточной и Средней Азии поставляют оружие через Чехию на Украину. В том числе это страны, входящие в СНГ. Прежде всего речь идёт о Казахстане. Поставщики делают это через третьи страны. В Казахстане существуют предприятия, которые выпускают беспилотные летательные аппараты и выпускают их безымянными, не под маркой Казахстана, вот их и передают на Украину", — подчеркнул эксперт в беседе с URA.ru.

По его словам, таким образом страны хотят остаться незамеченными и избежать политического конфликта с Россией. Иванников пояснил, что разрыв экономических связей с государствами СНГ негативно скажется на экономике Казахстана. Политолог добавил, что Чехия, как и союзники РФ, получает прибыль от поставок вооружений на Украину. При этом все стороны прекрасно понимают, куда именно отправляется техника. США осведомлены о происходящем и относятся к этому благосклонно, пояснил эксперт. По его словам, чешские власти используют этот преступный способ для пополнения бюджета страны.