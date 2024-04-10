Прозападные политические силы Болгарии вынудили президента страны Румена Радева поставлять оружие киевскому режиму. Об этом в интервью корреспондентам РИА "Новости" рассказал член болгарской общины Херсонской области и по совместительству председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Геннадий Недялков.

"У либеральных прозападных политических сил, я понимаю и все мы понимаем, потому что это было финансирование — грубо говоря подкуп — тех или иных политических сил, которые вынудили президента Румена Радева к этой поставке, хотя он изначально был против и сейчас, я думаю, против", — заявил Недялков.

Помимо того, собеседник информагентства сообщил, что его община официально обратилась к некоторым болгарским политическим фракциям, чтобы они повлияли на власти республики в этом вопросе. Среди тех, к кому обращались болгары из Херсонской области, Социалистическая партия Болгарии, партия "Возрождение" и партия "Есть такие люди". В своём послании к ним представители общины отметили, что из оружия, которое София отправляет на Украину, убивают их земляков.