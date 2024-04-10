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10 апреля, 03:57

Болгарию заставили поставлять Киеву оружие, признался депутат

Депутат Недялков: Запад вынудил Болгарию поставлять оружие на Украину

Прозападные политические силы Болгарии вынудили президента страны Румена Радева поставлять оружие киевскому режиму. Об этом в интервью корреспондентам РИА "Новости" рассказал член болгарской общины Херсонской области и по совместительству председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Геннадий Недялков.

"У либеральных прозападных политических сил, я понимаю и все мы понимаем, потому что это было финансирование — грубо говоря подкуп — тех или иных политических сил, которые вынудили президента Румена Радева к этой поставке, хотя он изначально был против и сейчас, я думаю, против", — заявил Недялков.

Помимо того, собеседник информагентства сообщил, что его община официально обратилась к некоторым болгарским политическим фракциям, чтобы они повлияли на власти республики в этом вопросе. Среди тех, к кому обращались болгары из Херсонской области, Социалистическая партия Болгарии, партия "Возрождение" и партия "Есть такие люди". В своём послании к ним представители общины отметили, что из оружия, которое София отправляет на Украину, убивают их земляков.

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Ранее Life.ru писал, что Болгария из-за сложностей с финансированием задерживает отправку Киеву примерно сотни подержанных бронетранспортёров. Как сообщали зарубежные средства массовой информации, Минобороны республики попросило НАТО покрыть транспортные расходы.

Обложка ©

Pixabay / NakNakNak

Алексей Соловьёв
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