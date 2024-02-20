Болгария попросила у НАТО денег, чтобы отправить 100 подержанных БТР Киеву

Болгария из-за сложностей с финансированием задерживает отправку Киеву примерно сотни подержанных бронетранспортёров (БТР). По данным Euractiv, Минобороны республики попросило НАТО покрыть транспортные расходы.

Как напоминает портал, решение об отправке машин парламент Болгарии принял более трёх месяцев назад, а София и Киев уже подписали соглашение о поставке.

"Болгария может помочь Украине, но это откладывается из-за того, что Министерство обороны [Болгарии] работает не оптимально", — отметил депутат Ивайло Мирчев от блока ПП – ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария").