ВСУ получили от Германии непригодные бронетранспортёры

По результатам расследования выяснилось, что Минобороны ФРГ изначально хотело поставить лёгкие машины от FFG и тяжёлые Fuchs от Rheinmetall, но в итоге был выбран только первый вариант из-за его экономичности. По информации издания, эти бронетранспортёры имеют тонкую обшивку и не обладают противоминной и противоосколочной защитой от артиллерийского, ракетного и миномётного огня, поэтому пригодны только для работы в тылу.

По словам журналистов, продажа 48 единиц техники осуществлялась по завышенной цене, так как Берлин заплатил за каждый БТР 600 тысяч долларов, в то время как рыночная стоимость составляет около 200 тысяч долларов. Кроме того, бронетранспортёры были собраны не в ФРГ, а на заводе TAG в ОАЭ. В статье также упоминается сообщение Минобороны Германии о том, что Киев не запрашивал противоминную защиту, но анонимный украинский чиновник заявил, что Незалежная хотела бы получить машины с соответствующей защитой, но "немецкая сторона не предложила их".